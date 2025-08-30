Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 1-0 Geride Bıraktı

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Yunus Akgün, Osimhen

Çaykur Rizspor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydin, Hojer, Mithat Pala, Olawoyin, Papanikolaou, Laçi, Halil Dervişoğlu, Sowe

Gol: Dk. 20 Sanchez ( Galatasaray )

Sarı kart: Dk. 36 Olawoyin ( Çaykur Rizespor )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

12. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada sol kanatta topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlak, kaleye yöneldi. Kaleci Erdem Canpolat'ın üstünden geçen top, üst direkten döndükten sonra Çaykur Rizespor savunması tarafından ceza sahasından uzaklaştırıldı.

18. dakikada Mithat Pala'nın ortasında penaltı noktası önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı Taha Şahin'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top, üst direkten oyun alanına döndü.

20. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Sanchez, ağları sarstı: 1-0.

34. dakikada Çaykur Rizespor'un golü VAR'dan döndü. Olawoyin'in pasında topla buluşan Sowe, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Laçi ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın köşeden ağlara gitti. Sonrasında VAR, pozisyonda Sowe'un ofsaytta olduğunu belirleyerek golü iptal etti.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.