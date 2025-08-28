Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig 4. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor