Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.