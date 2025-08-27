Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde idman yaparak hazırlıklarını devam ettiriyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

