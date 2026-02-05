Haberler

Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i transfer etti. Borussia Mönchengladbach kulübünden transfer edilen genç oyuncu için 350 bin euro ödeneceği açıklandı.

  • Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattı.
  • Can Armando Güner'in transferi için Borussia Mönchengladbach'a net 350 bin euro ödenecek.
  • Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach'ta 14 maçta forma giyip 4 gol attı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattı.

BONSERVİSİ 350 BİN EURO

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350 bin euro tutarında transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA VE ARJANTİN MİLLİ TAKIMLARINDA OYNADI

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan genç oyuncu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi. Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, ardından Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Mönchengladbach'ta 14 maçta forma giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner, bu maçlarda 4 gol attı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

Savaşta dikkat çeken gelişme! Aylar sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in yeni transferine Türk vatandaşlığı verildi

Süper Lig'in yeni transferine Türk vatandaşlığı verdi
Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse tükenir

Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse tükenir
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Kısa sürede koca şehir bu hale geldi
Özgür Özel'den Zeydan Karalar açıklaması: Kurulan kumpaslar çöktü

Özgür Özel'den beklenen açıklama geldi
Süper Lig'in yeni transferine Türk vatandaşlığı verildi

Süper Lig'in yeni transferine Türk vatandaşlığı verdi
2026 Türkiye'sinde yaşandı! Aracın içinde boğularak can verdi

2026 Türkiye'sinde yaşandı! Aracın içinde boğularak can verdi
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir

Fransız bakan Türkiye sınırında! Bir örgüte işaret etti