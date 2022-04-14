Galatasaray camiası, 1905 GSYİAD'ın iftar yemeğinde buluştu

Burak Elmas : Eskiden hep ' Galatasaray'a bir şey olmaz' derlerdi. Hayır, olur

Dursun Özbek : 2016 yılında bir hayalimiz vardı, herkesten destek aldık

Galatasaray Kulübü'nün 30 Nisan'da yapacağı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ise Galatasaray'ın zor bir dönemden geçtiğini ve kulübü bu dönemden çıkartmak için var güçleriyle çalıştıklarını söylediler.