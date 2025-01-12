Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri'yi Zorda Geçti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-91'lik skorla kazandı. Maçta dikkat çeken isimler arasında Galatasaray'dan Vanloo ve Melikgazi'den Dangerfield ön plana çıktı.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Cemil Uygül, Almina Kocabaş
Melikgazi Kayseri Basketbol : Dangerfield 25, Doğa Adıcan 4, Gonca Karataş 5, Meltem Avcı, Powers 14, Diallo 12, Fall 14, Hatice Sönmez 17
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sude Yılmaz, Vanloo 28, Gökşen Fitik 7, Zandalasini 14, Fraser 10, Li 13, Holingsvorth 9, Meltem Yıldızhan 8, Ayşe Cora 3, Ayşegül Günay Aladağ
1. Periyot: 25-22
Devre: 42-38
3. Periyot: 61-69
5 faulle çıkan: 38.53 Powers (Melikgazi Kayseri Basketbol )
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-91 yendi.