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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri'yi Zorda Geçti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri'yi Zorda Geçti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-91'lik skorla kazandı. Maçta dikkat çeken isimler arasında Galatasaray'dan Vanloo ve Melikgazi'den Dangerfield ön plana çıktı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Cemil Uygül, Almina Kocabaş

Melikgazi Kayseri Basketbol : Dangerfield 25, Doğa Adıcan 4, Gonca Karataş 5, Meltem Avcı, Powers 14, Diallo 12, Fall 14, Hatice Sönmez 17

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sude Yılmaz, Vanloo 28, Gökşen Fitik 7, Zandalasini 14, Fraser 10, Li 13, Holingsvorth 9, Meltem Yıldızhan 8, Ayşe Cora 3, Ayşegül Günay Aladağ

1. Periyot: 25-22

Devre: 42-38

3. Periyot: 61-69

5 faulle çıkan: 38.53 Powers (Melikgazi Kayseri Basketbol )

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-91 yendi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
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