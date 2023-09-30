Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-74 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Fatih Güler, Almina Kocabaş, Mustafa Çeltiker

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel, Tolefree 32, Sena Işık, Betül Kutlu 12, Davis 24, Nuran Tutsak, Öykü Taşkın 3, Elanur Demir 2, Şara Baş 1

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 6, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş, Berna Şahin, Sude Yılmaz, İnci Güçlü 2, Gizem Yavuz 5, Harrigan 31, Meltem Yıldızhan 12, Abdelkader 15, Vanloo 20

1. Periyot: 26-21

Devre: 39-46

3. Periyot: 56-65

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-74 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Galatasaray Hatay Spor Haberler

title