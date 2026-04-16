Galatasaray Çağdaş Faktoring'te hedef 2. Avrupa Ligi şampiyonluğu

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2. kez şampiyon olmak için mücadele verecek.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonun yarı finalinde yarın Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon 17 müsabaka oynayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Grup müsabakaları öncesinde çıktığı 2 eleme maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk tur B Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. İkinci turda mücadele ettiği E Grubu'nu ise 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, yarı final play-in turunda yer alma hakkı elde etti.

Bu turda ise Fransa'nın Basket Landes takımını 2-1'lik seriyle geçen sarı-kırmızılılar, organizasyonda adını 3. kez final etabına yazdırdı.

Avrupa Ligi'nde bir şampiyonluğu var

Galatasaray, daha önce bir kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bir kupaya sahip.

Ligde 2013-2014 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa uzanmış ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu.

Sarı-kırmızılı takım, 1998-1999 sezonunda ise 3. oldu.

Yarı finalde rakip Casademont Zaragoza

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonun yarı finalinde İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşı karşıya gelecek.

Elemelerin ardından turnuvada ilk tur D Grubu'nu üçüncü, 2. tur F Grubu'nu ise dördüncü sırada tamamlayan Casademont Zaragoza, çeyrek final play-in turunda USK Prag'ı eleyerek adını 6'lı Final'e yazdırdı.

Çeyrek finalde Fransa'nın Basket Landes takımını 69-53 yenen İspanyol ekibi, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.