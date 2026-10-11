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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çimsa ÇBK Mersin'i 85-62 mağlup etti

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Çimsa ÇBK Mersin'i 85-62 mağlup etti. Ligde bir maçı eksik olan sarı-kırmızılı ekip sezona 2'de 2 yaparken, Mersin temsilcisi üçüncü maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Barış Turgut, Erdoğan Çelebi, Sait Nedim Çelik

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 17, Nelson-Ododa 11, Sevgi Uzun 17, Derin Erdoğan 3, Kuier 19, Elif Bayram 8, Hof 8, Gökşen Fitik 2, Sude Yılmaz, Yaren Düzcü, Şevval Akalan

Çimsa ÇBK Mersin : Leita 12, Thomas 1, Sinem Ataş 2, Burke 24, Diaby 9, Iagupova 14, Esra Ural, Samuelson, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş, Azra Erçelik

1. Periyot: 21-27

Devre: 36-44

3. Periyot: 64-58

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Çimsa ÇBK Mersin'i 85-62 yendi.

Müsabakanın ilk 2 çeyreğini geride geçen Galatasaray, ikinci yarının başında oyunun kontrolünü ele alarak öne geçti. Kalan sürede rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, parkeden 23 sayı farkla galip ayrıldı.

Ligde bir maçı eksik olan sarı-kırmızılı ekip, sezona 2'de 2 yaparak girdi. Mersin temsilcisi ise ligdeki üçüncü maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

Galatasaray'da 19 sayı, 9 ribauntla oynayan Awak Kuier ile 17'şer sayı üreten Kamiah Smalls ve Sevgi Uzun, galibiyeti getiren oyuncular oldu. Ayrıca 10 asiste imza atan Sevgi, müsabakayı "Double-double" ile tamamladı.

ÇBK Mersin'de ise maçın en skoreri olan Beren Burke'nin performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Kaynak: AA
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