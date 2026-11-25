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GALATASARAY, Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Şansalan'ı etik kuruluna şikayet edecek.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 2-1 mağlup etmiş, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, maç sonrasında elini sıkmadığı gerekçesiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kırmızı kart göstermişi. Okan Buruk, gördüğü kırmızı kartın adından şaşkınlığını gizleyememişti. Sarı-kırmızılı kulüp, maçın hakemi Ali Şansalan'ı etik kuruluna şikayet edecek. Şikayet dilekçesinde, soyunma odası koridoruna giderken yaşanan tüm konuşmalarında kurulla paylaşması istenecek. Galatasaray aynı zamanda; hakem raporları, VAR kayıtları ve hakem telsiz kayıtlarının da paylaşılmasını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı