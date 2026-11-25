Galatasaray, Buruk'a kırmızı kart gösteren Ali Şansalan'ı etik kurula şikayet edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Okan Buruk'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Şansalan'ı etik kuruluna şikayet edecek. Kulüp, konuşmaların kurulla paylaşılmasını isterken TFF'den hakem raporlarını ve VAR kayıtlarını talep etti.
GALATASARAY, Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Şansalan'ı etik kuruluna şikayet edecek.
Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 2-1 mağlup etmiş, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, maç sonrasında elini sıkmadığı gerekçesiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kırmızı kart göstermişi. Okan Buruk, gördüğü kırmızı kartın adından şaşkınlığını gizleyememişti. Sarı-kırmızılı kulüp, maçın hakemi Ali Şansalan'ı etik kuruluna şikayet edecek. Şikayet dilekçesinde, soyunma odası koridoruna giderken yaşanan tüm konuşmalarında kurulla paylaşması istenecek. Galatasaray aynı zamanda; hakem raporları, VAR kayıtları ve hakem telsiz kayıtlarının da paylaşılmasını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep etti.