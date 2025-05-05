İşte o ihtimal! Galatasaray bu hafta şampiyon olabilir

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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini artırdı. Eğer Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder ve Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybederse, sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Net Global Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından ezeli rakibi ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında derbide Beşiktaş'ı konuk etti.

FENERBAHÇE YENİLDİ

Kanarya rakibine 1-0'lık skorla mağlup olurken alınan sonuç, Cimbom'un bu hafta şampiyon olma ihtimalini ortaya çıkardı.

Bu karşılaşmaların ardından Cimbom ligde 8 puan farkıyla zirvede yer alıyor. Ligin bitimine 4 hafta kalırken sarı - kırmızılılar söz konusu 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY BU HAFTA ŞAMPİYON OLABİLİR

Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

İşte o ihtimal! Galatasaray bu hafta şampiyon olabilir
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

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Galatasaray ve fener önümüzdeki maçları alır kayseride takılır beklenmeyen skor olur .

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