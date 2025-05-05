İşte o ihtimal! Galatasaray bu hafta şampiyon olabilir

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Net Global Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından ezeli rakibi ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında derbide Beşiktaş'ı konuk etti.

FENERBAHÇE YENİLDİ

Kanarya rakibine 1-0'lık skorla mağlup olurken alınan sonuç, Cimbom'un bu hafta şampiyon olma ihtimalini ortaya çıkardı.

Bu karşılaşmaların ardından Cimbom ligde 8 puan farkıyla zirvede yer alıyor. Ligin bitimine 4 hafta kalırken sarı - kırmızılılar söz konusu 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY BU HAFTA ŞAMPİYON OLABİLİR

Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.