Galatasaray-Bodrum FK Maçında Taraftar Saha Dışında Koştu

Galatasaray-Bodrum FK maçının 75. dakikasında sahaya taraftar girdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılırken, müsabaka devam ettiği sırada sahaya taraftar atladı. Karşılaşmanın 75. dakikasında sahaya giren ve bir süre koşan taraftara güvenlik görevlileri müdahale etti ve dışarı çıkardı. - İSTANBUL