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Galatasaray-Bodrum FK Maçında Taraftar Saha Dışında Koştu

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Trendyol Süper Lig 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK ile oynadığı mücadelede, 75. dakikada sahaya giren bir taraftara güvenlik müdahale etti.

Galatasaray-Bodrum FK maçının 75. dakikasında sahaya taraftar girdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılırken, müsabaka devam ettiği sırada sahaya taraftar atladı. Karşılaşmanın 75. dakikasında sahaya giren ve bir süre koşan taraftara güvenlik görevlileri müdahale etti ve dışarı çıkardı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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