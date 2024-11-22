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Galatasaray Bodrum'a Gitti, Bodrum FK ile Karşılaşacak

Galatasaray Bodrum'a Gitti, Bodrum FK ile Karşılaşacak
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak Bodrum'a ulaştı. Cezalı ve sakat oyuncularla birlikte kamp kadrosu belirlendi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Bodrum FK karşılaşması için Bodrum'a gitti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Bodrum Stadyumu'nda Bodrum FK ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Bodrum'a gitti.

Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, sarı kart cezalısı Davinson Sanchez ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın Bodrum FK kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman ve Metehan Baltacı." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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