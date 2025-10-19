Galatasaray Bodo/Glimt Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman; koşu, orta-şut ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

OKAN BURUK'UN 52'NCİ YAŞ GÜNÜ KUTLANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 52'nci yaş günü bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kutlandı. Kutlamaya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik ekip katıldı. Antrenman öncesinde gerçekleşen kutlamada Okan Buruk için özel olarak hazırlanan doğum günü pastası getirildi. Buruk, pastayı kestikten sonra tebrikleri kabul etti.