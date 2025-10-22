Galatasaray Bodo/Glimt'i 2-0 Geçiyor

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Bodo/Glimt kendi yarı sahasından çıkmak isterken Mario Lemina, orta sahada Berg'e yaptığı baskı sonucunda topun sahibi oldu. Lemina'nın bekletmeden pasını aktardığı Osimhen, sol taraftan ceza sahasında girer girmez çapraz pozisyondan yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

29. dakikada Lemina'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs'un yerden ceza sahasına ortasında ön direğe hareketlenen Osimhen'in altıpas çizgisi üzerindeki dokunuşunda kaleci Haikin iki hamlede topun sahibi oldu.

33. dakikada Bodo/Glimt'in savunmadan oyun kurmaya çalıştığı dakikalarda sol taraftaki Bjorkan'ın kalecisi Haikin'e çıkardığı geri pasta Victor Osimhen araya girdi. Ceza sahasında kaleci Haikin'i çalımlayan Osimhen, boş kaleye topu filelere gönderdi. 2-0

39. dakikada ceza yayı çizgisi üzerinde Sallai'ye yaptığı baskı sonucu Fet'in ayak koyduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında Hauge'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu sağına çekip Davinson'u çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

43. dakikada Brusntad Fet'in kale karşısına alarak ceza yayı çizgisinin gerisinden sert şutunda kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada Bodo/Glimt'in direkten dönen topu sonrası kontratağa çıkan Galatasaray'da sağ kanattan topla ilerleyen Leroy Sane'nin ceza sahası sağ içine doğru gönderdiği pasta Osimhen'in çapraz pozisyonda dar açıdan yerden şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler. Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Leroy Sane, Mario Lemina, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Bodo/Glimt: Nikita Haikin, Fredrik Sjovold, Odin, Björtuft, Haitam Aleesami, Fredrik Bjorkan, Hakon Evjen, Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet, Sondre Auklend, Jens Petter Hauge, Kasper Hogh

Yedekler: Julian Faye Lund, Magnus Brondbo, Villads Nielsen, Andreas Klynge, Magnus Riisnaes, Daniel Bassi, Isak Maatta, Mathias Jorgensen, Mikkel Bro Hansen

Teknik Direktör: Kjetil Knutsen

Goller: Victor Osimhen (dk. 3 ve 33) (Galatasaray) - İSTANBUL