Galatasaray, Bodo/Glimt Galibiyetini Taraftarıyla Kutladı

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettikten sonra, galibiyetini taraftarlarıyla coşkuyla kutladı. Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen iki gol atarak öne çıktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçının ardından galibiyetini taraftarıyla birlikte kutladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılar, galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Ayrıca maçta 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile Abdülkerim Bardakcı, kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi.

Daha sonra futbolcular ve teknik ekip, galibiyetin coşkusunu birlikte yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
