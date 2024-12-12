Galatasaray bir dünya yıldızını daha gözüne kestirdi

Süper Lig devi Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı bile. Sarı-kırmızılılar, Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini'yi radara aldı.

GALATASARAY DEVREDE

Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma kaptanının maruz kaldığı baskı, ilk 11'den düşmesine ve üç maç üst üste yedek kalmasına neden oldu. Pellegrini'nin menajeri (Zalewski'nin de menajeri) başkent kulübüyle artık iyi ilişkiler içinde değil ve sonuç olarak, oyuncu artık dokunulmaz olarak görülmüyor.

MASAYA OTURACAKLAR

Haberde; Ocak ayında Pellegrini'nin doğduğu kulüpten ayrılmaya karar vereceği bir senaryonun öngörüldüğü ve İtalyan yıldızın Galatasaray tarafından takip edildiği kaydedildi. Galatasaray'ın Pellegrini'yle yaz aylarında da ilgilendiği ve ilk görüşmelerini yazın yaptıkları bildirildi. Gazete, Galatasaray'ın Ocak ayı açılır açılmaz yıllık 6 milyon euro maaşı bulunan Pellegrini için masaya oturup bir anlaşma yapmaya istekli olduğunu ifade etti.