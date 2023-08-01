Wanda Nara'nın hastalığını öğrenen Icardi futbolu bırakmak istemiş

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendiği süreci ve ailesinin verdiği tepkiyi anlattı. Nara, doktorların hastalığına dair şüpheleri olduğunu, biyopsi sürecinin devam ettiğini ve hastalığını televizyondan öğrendiğini belirtti. Wanda Nara, ailesinin durumu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığını, çocuklarının ağladığını ve Icardi'nin kariyerini bitirmek istediğini ifade etti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendiğinde ailesinin verdiği tepkiyi ve yaşadıklarını anlattı.

"MAURO KARİYERİNİ BİTİRMEK İSTEDİ"

Arjantin'den Angel de Brito'ya konuşan Wanda, "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu" dedi.

"MAURO'YA ÖLECEĞİM DEDİM"

Açıklamalarına devam eden Wanda, "Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim" ifadelerini kullandı.