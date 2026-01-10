Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta derbi maçında Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş GAİN'i 89-73'lik skorla mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti. Çekişmeli geçen maçta Galatasaray, son periyotta üstünlüğünü artırarak rakibini geçmeyi başardı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Galatasaray MCT Technic: Robinson 11, Can Korkmaz 11, Palmer 12, Gillespie 13, White 12, McCollum 13, Meeks 10, Rıdvan Öncel 2, Omoruyi, Muhsin Yaşar 5

Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 8, Anthony Brown 5, Vitto Brown 6, Zizic 8, Dotson 13, Kamagate 11, Yiğit Arslan 10, Lemar 1

1. Periyot: 23-22

Devre: 47-44

3. Periyot: 68-59

Beş faulle çıkan: 38.18 Robinson ( Galatasaray MCT Technic)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki derbi maçta Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 89-73 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Ligde oynadığı ilk 13 maçı kazanan Beşiktaş GAİN ise üst üste 2. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotun 7. dakikasında sarı-kırmızılılar, Gillespie ile farkı 7 sayıya kadar açtı: 17-10. Beşiktaş, ilerleyen dakikalarda Kamagate'nin etkili oyunuyla farkı kapatsa da ev sahibi ekip, son saniyelerde bulduğu sayıyla ilk çeyreği 23-22 önde bitirdi.

Çekişmeli bir oyuna sahne olan ikinci çeyreğe iyi başlayan Galatasaray, McCollum'un 3 sayılık basketleriyle 14. dakikayı 33-29 üstün tamamladı. Boyalı alanda skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 47-44 önde girdi.

İkinci yarıda siyah-beyazlılar hücum etmekte zorlanırken Galatasaray, karşılaşmanın 26. dakikasında Muhsin Yaşar'ın serbest atıştan bulduğu basketle farkı çift haneye çıkardı: 62-52. McCollum ve Palmer ile öne çıkan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 68-59 üstün tamamladı.

Son periyotta da baskın oyunuyla farkı açan sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan 89-73 galip ayrıldı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, kulüp genel sekreteri Eray Yazgan ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmayı salonda takip etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
