Galatasaray, Beşiktaş'ı altın sette mağlup etti
Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Galatasaray Daikin, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.
- Galatasaray, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
- Galatasaray ligde 17. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 16. mağlubiyetini aldı.
- Maç 122 dakika sürdü ve setler 15-25, 25-22, 22-25, 25-23, 8-15 şeklinde sonuçlandı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin,Burhan Felek Vestel Voleybol Salo'nun karşı karşıya geldi.
KAZANAN ALTIN SETTE GALATASARAY
Toplamda 122 dakika süre zorlu derbiyi kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
GALATASARAY 17. KEZ KAZANDI
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar 17. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise ligde toplamda 16. kez mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal
Beşiktaş: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Merve Tanıl, Adelusi, İdil Naz Başcan, Meliushkyna, Zeynep Üzen)
Galatasaray Daikin: YuanYuan, Carutasu, Sylla, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol)
Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-23, 8-15
Süre: 122 dakika (23, 27, 27, 31, 14)