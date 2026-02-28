Haberler

Galatasaray, Beşiktaş'ı altın sette mağlup etti

Galatasaray, Beşiktaş'ı altın sette mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Galatasaray Daikin, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

  • Galatasaray, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
  • Galatasaray ligde 17. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 16. mağlubiyetini aldı.
  • Maç 122 dakika sürdü ve setler 15-25, 25-22, 22-25, 25-23, 8-15 şeklinde sonuçlandı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin,Burhan Felek Vestel Voleybol Salo'nun karşı karşıya geldi.

KAZANAN ALTIN SETTE GALATASARAY

Toplamda 122 dakika süre zorlu derbiyi kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

GALATASARAY 17. KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar 17. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise ligde toplamda 16. kez mağlup oldu.

Galatasaray, Beşiktaş'ı altın sette mağlup etti

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Beşiktaş: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Merve Tanıl, Adelusi, İdil Naz Başcan, Meliushkyna, Zeynep Üzen)

Galatasaray Daikin: YuanYuan, Carutasu, Sylla, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-23, 8-15

Süre: 122 dakika (23, 27, 27, 31, 14)

Cemre Yıldız
Haberler.com
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti

İsrail, İran'da kız ilkokulunu vurdu 51 çocuk hayatını kaybetti!
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an

İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!
''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda Turan'a cevap

''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda'ya cevap
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü

Kayıp haberleri geliyor! Üst düzey komutanlar öldürüldü