Galatasaray bu sezon ilk kez derbi kazandı

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek bu sezonki 4. derbisi olan maçta ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında hata yapmayarak önemli bir puan aldı.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasıyla bu sezon 4. derbisine çıktı ve ilk galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, 2025-2026 sezonundaki 4. derbisini oynamış oldu.

Cimbom, bu sezon Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 2 kez karşı karşıya geldiği derbilerde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan 2025-2026 sezonunda Trabzonspor ile de 1'i ligde, 1'i de Süper Kupa'da olmak üzere 2 defa maça çıkan Galatasaray, 1 kez kazanırken, 1 defa da berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
