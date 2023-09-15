Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı transfer etti

Galatasaray, Bayern Münih'in 19 yaşındaki oyuncusu Eyüp Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu transfer için Alman ekibine 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Bayern Münih'in 19 yaşındaki oyuncusu Eyüp Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu transfer için Alman ekibine 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, transfer döneminin son gününde bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, 19 yaşındaki orta saha Eyüp Aydın'ı 3 yıllığına renklerine bağladı. Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023/2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.