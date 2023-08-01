Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-kırmızılıların Kerem Demirbay için Leverkusen'e 4.5+2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş verileceği kaydedildi.

Transferde fırtına gibi esen ve kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

6+5 MİLYON EURO BONSERVİS

Sky Deutschland tarafından Galatasaray'ın Kerem Demirbay için Leverkusen'e 4.5+2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK



2017'de Alman Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile sahaya çıkabilecek.