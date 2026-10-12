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Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol'a 93-88 mağlup oldu

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, Bursaspor Basketbol'a 93-88 mağlup oldu. Bursaspor, Sinan Erdem'de oynanan maçta ilk yarıyı 44-41 önde tamamladı, üçüncü periyot sonunda 66-60 öndeydi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, Bursaspor Basketbol'a 93-88'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız

Galatasaray: Dyshawn Pierre 9, Oumar Ballo 8, Aleksej Nikolic 12, Şehmus Hazer 17, Chimezie Metu 2, Alen Smailagic 10, Nikola Ivanovic 18, Buğrahan Tuncer 5, Berkan Durmaz 5, Can Korkmaz 2, Bleijenbergh

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

Bursaspor Basketbol: Brandon Taylor 21, Hammonds 25, Efe Ergi Tırpancı 2, Bryce Brown 4, Junathaen Watson Jr 4, Freeman-Liberty 19, Washington 2, Michael Moore 11, Buğra Çal 5, Ömercan İlyasoğlu 3

Başantrenör: Roger Grimau

1. Periyot: 20-20

Devre: 44-41 (Bursaspor lehine)

3. Periyot: 66-60 (Bursaspor lehine)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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