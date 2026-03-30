Galatasaray Başkanı Özbek'ten İçişleri Bakanı Çiftçi'ye "hayırlı olsun" ziyareti
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Ziyarette Özbek, Çiftçi'ye Konya'nın plaka kodunun yer aldığı bir forma hediye etti.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Başkan Başdanışmanı Özkan Tamirak da ziyarette hazır bulundu.
Ziyarette Dursun Özbek, Mustafa Çiftçi'ye üzerinde memleketi Konya'nın 42 plaka kodunun yazılı olduğu formayı hediye etti.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak