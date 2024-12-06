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TFF'den Dursun Özbek kararı! PFDK'ya sevk edildi

TFF'den Dursun Özbek kararı! PFDK'ya sevk edildi
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Galatasaray Kulübü ve başkanı Dursun Özbek, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. PFDK'ya yapılan sevk raporlarında, Özbek'in yaptığı açıklamaların Futbol Disiplin Talimatı'na aykırı olduğu belirtildi.

Galatasaray Kulübü ve sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"Galatasaray Kulübü'nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Ali koç geçen sene sevkedilmediği gün yoktu birazda bu sevkedilsin

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