Haberler

Galatasaray'da 100. maçına çıkan Davinson Sanchez'e plaket verildi

Galatasaray'da 100. maçına çıkan Davinson Sanchez'e plaket verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, 100. maçına çıkan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez için tören düzenledi. Başkan Dursun Özbek, Sanchez'e plaket ve forma takdim etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılarda 100. maçına çıkan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'e plaket ve forma takdim etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşma öncesinde Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez için tören düzenlendi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, saha kenarında yapılan organizasyonda, Turkcell Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe müsabakasıyla sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan Sanchez'e plaket takdim etti. Başkan Özbek ayrıca Kolombiyalı futbolcuya, üzerinde 100 yazılı forma hediye etti. Taraftarlar da Davinson Sanchez için tezahüratlarda bulundu.

2023 yılında İngiliz ekibi Tottenham'dan 9 milyon 500 bin Euro bonservis ödenerek transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda Süper Lig'de 2 ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'da da 1'er şampiyonluk yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Sıcak bölgede yeni cephe! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular