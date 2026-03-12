Haberler

Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Galatasaray, 14 Mart Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz'daki tesislerinde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çeşitli pas ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasıyla başladı.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

