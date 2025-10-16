Haberler

Galatasaray, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Rams Başakşehir maçı öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti.

GALATASARAY, Süper Lig'in 9'uncu haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

