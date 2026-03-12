Galatasaray, RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı.
GALATASARAY, Süper Lig'in 26'ncı haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı