Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maç öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı