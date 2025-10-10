Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra sahada ısınma hareketleri ve geniş alanda topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, iki ayrı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.