Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Rams Başakşehir ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp, pas çalışmaları ve çift kale maç ile sona erdi.

GALATASARAY, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
