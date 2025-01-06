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Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. hafta maçında karşılaşacağı Başakşehir için antrenmanlarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. hafta müsabakasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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