Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladığı antrenmanla devam ediyor. Antrenman, dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları ile çift kale maçla sona erdi.
GALATASARAY, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Wilfried Singo günü tedavi ile geçirirken hafif sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor