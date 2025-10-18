Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçta Eldor Shomurodov'un attığı golle Başakşehir eşitliği sağlarken, Leroy Sane, 61. dakikada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç topu getirip pasını kale önündeki Crespo'ya aktardı ve bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu tekrar önünde bulan Crespo'nun ağlara giden şutunu Abdülkerim çizgiden çıkardı. Bu kez dönen topu Shomurodov meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Ancak VAR tarafından pozisyonun incelenmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

59. dakikada sağ taraftan Kemen'in içeriye çevirdiği topa altıpasın gerisinden bekletmeden vuruşunu yapan Shomurodov meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

61. dakikada Sara'nın ara pasında savunma arkasına sarkan Sane, kaleciden de sıyrılıp meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu. 1-2

82. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Sallai'nin arka direğe ortasında topu alan Barış, pasını geriden gelen Jakobs'un önüne bıraktı. Jakobs'un bekletmeden şutunda savunmaya çarpan top direğin üzerinden kornere gitti.

83. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Victor Osimhen'in üç kişinin arasından topun kontrolünü sağlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp sağ taraftan taca gitti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Festy Ebosele dk. 46), Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Jakub Kaluzinski, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo (Bertuğ Yıldırım dk. 80), Amine Harit (Nuno da Costa dk. 46), Eldor Shomurodov

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Bulut, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Ousseynou Ba, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ismail Jakobs dk. 74), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Mario Lemina dk. 74), Leroy Sane (Berkan Kutlu dk. 86), İlkay Gündoğan (Yunus Akgün dk. 74), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi (Victor Osimhen dk. 74)

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Eldor Shomurodov (dk. 59) (Başakşehir), Leroy Sane (dk. 45+3 ve 61) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Amine Harit, Deniz Türüç, Nuri Şahin (Teknik Direktör) (RAMS Başakşehir), Eren Elmalı, Okan Buruk (Teknik Direktör), Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - İSTANBUL

