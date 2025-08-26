Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde son kararını verdi
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın transferi konusunda Suudi kulüp Neom'a son yanıtını verdi. Neom'un 40 milyon euroluk teklifine rağmen Galatasaray, teklifin 50 milyon euroya çıkmadıkça satışa izin vermeyeceğini belirtti.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz konusunda kararını netleştirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcusu için Suudi Arabistan ekibi Neom'dan gelen yüksek teklifin ardından rest çekti.
GALATASARAY RESTİ ÇEKTİ
Suudi kulüp Neom, Galatasaray'a yaptığı 40 milyon euro teklifin ardından Barış'a da senelik 8 milyon euro önermişti. Suudilere "Evet" yanıtını veren milli futbolcu, yönetimden transferin gerçekleşmesini talep edince kriz çıktı.
50 MİLYON EURO
Galatasaray yönetimi, "Neom teklifini 50 milyon euroya çıkarmadıkça satış izin yok" diyerek transfere son noktayı koydu.
PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR
Barış Alper Yılmaz, özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Hem forvette hem kanatlarda görev alabilen milli futbolcu, hızı, çalışkanlığı ve bitiriciliğiyle takımın en önemli kozlarından biri haline geldi.