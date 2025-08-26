Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde son kararını verdi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz konusunda kararını netleştirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcusu için Suudi Arabistan ekibi Neom'dan gelen yüksek teklifin ardından rest çekti.

GALATASARAY RESTİ ÇEKTİ

Suudi kulüp Neom, Galatasaray'a yaptığı 40 milyon euro teklifin ardından Barış'a da senelik 8 milyon euro önermişti. Suudilere "Evet" yanıtını veren milli futbolcu, yönetimden transferin gerçekleşmesini talep edince kriz çıktı.

50 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, "Neom teklifini 50 milyon euroya çıkarmadıkça satış izin yok" diyerek transfere son noktayı koydu.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Barış Alper Yılmaz, özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Hem forvette hem kanatlarda görev alabilen milli futbolcu, hızı, çalışkanlığı ve bitiriciliğiyle takımın en önemli kozlarından biri haline geldi.