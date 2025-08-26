Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde son kararını verdi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde son kararını verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde son kararını verdi
Haber Videosu

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın transferi konusunda Suudi kulüp Neom'a son yanıtını verdi. Neom'un 40 milyon euroluk teklifine rağmen Galatasaray, teklifin 50 milyon euroya çıkmadıkça satışa izin vermeyeceğini belirtti.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz konusunda kararını netleştirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcusu için Suudi Arabistan ekibi Neom'dan gelen yüksek teklifin ardından rest çekti.

GALATASARAY RESTİ ÇEKTİ

Suudi kulüp Neom, Galatasaray'a yaptığı 40 milyon euro teklifin ardından Barış'a da senelik 8 milyon euro önermişti. Suudilere "Evet" yanıtını veren milli futbolcu, yönetimden transferin gerçekleşmesini talep edince kriz çıktı.

50 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, "Neom teklifini 50 milyon euroya çıkarmadıkça satış izin yok" diyerek transfere son noktayı koydu.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Barış Alper Yılmaz, özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Hem forvette hem kanatlarda görev alabilen milli futbolcu, hızı, çalışkanlığı ve bitiriciliğiyle takımın en önemli kozlarından biri haline geldi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Sınav çıkışı babasının çiçeklerle karşıladığı Çimen, hayallerine kavuştu

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! İşte Çimen'in kazandığı bölüm
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat akkulak:

barış çöpünü 15 verirlerse satın ne 50'si

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.