Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Sözleşmesini Yeniledi

İSTANBUL, – GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, " Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili, Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama olayı fazla tartışma yaratmasına gerek kalmadan aleniyet yaratmıştı. Nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladı zaten. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tek tip sözleşme ile ilgili ne kadar hassas olduğunu söyledi kendisi" şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılarak açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin sözleşme süreçleri ile birlikte, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'YLA İLGİLİ, NASIL BİR SÖZLEŞME YAPILDIĞINI KENDİLERİ AÇIKLADI ZATEN

Son günlerde gündemde yer tutan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için çalışma başlatıldığını belirten Özbek, "Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili, Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama olayı fazla tartışma yaratmasına gerek kalmadan aleniyet yaratmıştı. Nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladı zaten. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tek tip sözleşme ile ilgili ne kadar hassas olduğunu söyledi kendisi. Bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Konu sadece Türkiye sınırları içerisinde tartışılan bir konu değil. Bu tip uygulamaların FIFA-UEFA bazında yaptırımları oluyor. Daha önceden benzer olaylardan yaptırımlar uygulandı. Değerli federasyon başkanımızın sözlerine baktığımızda konuyla ciddi şekilde ilgileneceklerini bekliyorum. Konuyla ilgili zaten bir çalışma başlattıklarını ihsas etti. Bundan sonrasını izleyeceğiz. Konu Türk futbolunun en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda İngiltere ve Fransa takımlarına uygulanan yaptırımlar da benzer olaylardan kaynaklandı. TFF Başkanı'nın bu konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Bundan sonrasını izleyeceğiz. Bu konunun Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ, YENİ SÖZLEŞMESİYLE DEVAM EDİYOR'

Dursun Özbek, son günlerde gündemde olan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesiyle ilgili olarak, "Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam ediyor" şeklinde konuştu.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU'

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi ile ilgili de konuşan, Başkan Özbek, "Mauro Icardi'nin bu sene bizde son senesi. Bizim için çok önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok iyi katkıları oldu. Bu sezon da bu katkıları vereceğini biliyorum. Dolayısıyla bu yeni sözleşme yapılması bugünün konusu değildir. Biraz daha sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır" dedi.

'YÖNÜMÜZ DÜNYADAKİ TÜM DESTİNASYONLARA AÇIK'

Tüm dünyada spor destinasyonları ile iyi bir iletişim yürüttüklerini belirten Dursun Özbek, "İlişkilerimiz çerçevesinde yönümüz dünyadaki tüm destinasyonlara açık, hem Avrupa hem Asya... Avrupa ile ilişkilerimiz çok daha gelişmiş vaziyette. Asya tarafıyla ilişkilerimizin gelişmesi lazım. Kastım şu; birçok konu gündeme gelebilir, oyuncu transferi, sponsorluklar... Son derece gelişmiş çalışmalarımız var, ciddi görüşmelerimiz var. Bu ilişkilerimizi daha üst seviyeye taşıma azmindeyiz. Yakın zamanda netice aldıkça bilgi vereceğiz" ifadelerinde bulundu.

'GALATASARAY'IN DA OLMASINI İSTEDİLER'

Basketbolda NBA Europe projesiyle ilgili de konuşan Özbek, "Geçtiğimiz ay, FIBA'nın daveti üzerine Cenevre'ye görüşmeye gittik Can Natan ile beraber. Avrupa'da FIBA'nın yeni bir oluşumu var, planlama aşamasında. NBA Europe diye. Galatasaray'ın da olmasını istediler. Daha neticelenmedi. Böyle bir organizasyona davet aldık. Her adımda bilgi vereceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.