Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Sözleşmesini Uzattı
Galatasaray, 25 yaşındaki milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan bildirimde, 25 yaşındaki milli futbolcuyla 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor