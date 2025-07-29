Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Sözleşmesini Uzattı

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Galatasaray, 25 yaşındaki milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan bildirimde, 25 yaşındaki milli futbolcuyla 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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