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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi

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Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2026-27 sezonuna dek uzattı.

Aslan, iç transferde sürpriz bir hamleye imza attı. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın mukavelesini 2026-27 sezonuna dek uzattığını açıkladı.

"SÖZLEŞMESİ UZATILDI"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

20 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

2021 yaz transfer döneminde 2.2 milyon euro bedelle kadroya katılan Barış, bu sezon çıktığı 20 lig maçında 3 gol atıp 1 asist üretti. 22 yaşındaki futbolcu sağ kanat ve ikinci forvet olarak görev yaptı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Harakiri Tradition:

Prense bak ptt liginde 100 tane bulursun bundan :D

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