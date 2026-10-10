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Galatasaray-Barcelona maçının öncelikli biletleri GSPlus Premium'a ve GSPara'ya çıktı

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Galatasaray'ın 13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edeceği maçın öncelikli biletleri satışa çıkarıldı. GSPlus Premium ile GSPara kart sahiplerine sunulan biletlerin genel satışı yarın saat 11.00'de Passo Taraftar Kart sahiplerine başlayacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında 13 Ekim Salı günü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edeceği mücadelenin öncelikli bilet satışları başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın öncelikli biletleri, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine satışa çıkarıldı.

Müsabakanın genel bilet satışı ise yarın saat 11.00'de Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden başlayacak.

Galatasaray-Barcelona mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:

Premium: 75 bin lira

Delux: 70 bin lira

Lux: 67 bin 500 lira

Classic: 65 bin lira

1. Kategori: 50 bin lira

2. Kategori: 45 bin lira

3. Kategori: 40 bin lira

4. Kategori: 35 bin lira

5. Kategori: 30 bin lira

6. Kategori: 25 bin lira

7. Kategori: 22 bin 500 lira

8. Kategori: 15 bin lira

9. Kategori: 13 bin lira

10. Kategori: 3 bin 500 lira

11. Kategori: 2 bin 800 lira

Kaynak: AA
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