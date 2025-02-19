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Galatasaray - AZ Alkmaar Maçında Kar Yağışı Etkili Olacak

Galatasaray - AZ Alkmaar Maçında Kar Yağışı Etkili Olacak
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun ikinci maçında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresinde etkili olan kar yağışı, stadyumda ve çevresinde yoğunluk yaratırken, maçın olumsuz etkilenmemesi için hazırlıklar sürüyor.

Galatasaray'ın, yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında sahasında AZ Alkmaar ile oynayacağı müsabaka öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresinde kar yağışı etkili oluyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında yarın saat 20.45'te Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

İstanbul'da ise şiddetli kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemini ve etrafını da kar kapladı. Stadyuma bağlanan yollarda ise trafik yoğunluğu oluştu.

Kar yağışının önümüzdeki iki gün boyunca etkisini artırarak devam edeceği belirtilirken, bu yağışın Galatasaray - AZ Alkmaar mücadelesini etkilememesi için sarı-kırmızılı görevlilerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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