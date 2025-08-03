Galatasaray ayrılığı duyurdu

Galatasaray ayrılığı duyurdu
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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin Rennes'e transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Süper Lig devi Galatasaray'da uzun zamandır merakla beklenen ayrılık resmen gerçekleşti.

FRANKOWSKI İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde takıma katılan Przemyslaw Frankowski'nin Rennes'e transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Frankowski, transfer olduğu günden bu yana Sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıkarken 1 asistlik skor katkısında bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
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