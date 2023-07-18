Galatasaray Avusturya kampında mağlup oldu

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için Avusturya kampında Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarı 0-0 berabere sona erdi. İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun serçe parmağı çıktı.

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için geldiği Avusturya kampında 4. ve son hazırlık maçında karşılaştığı Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf'ta sürdüren Galatasaray kampın 4. ve son hazırlık maçında aynı ülke ekiplerinden Strum Graz ile Merkür Arena'da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol sol bek Angelino, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de başladı.

Yedeklerde Batuhan Şen, Leo Dubois, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Yunus Akgün, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman ve Halil Dervişoğlu bekledi.

Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Caner Doğan, Özgür Baran Aksaka ve Ali Turap Bülbül ise kadroda yer almadı.

İkinci yarı oyuna Morutan, Yunus, Kazımcan, Kaan, Dubois, Emin, Emre, Halil, Ross ve Hamza dahil oldu. İngiliz ekibi Brentford'dan transfer edilen Halil Dervişoğlu da Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez forma giydi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İkinci yarıda Sturm Graz 71 ve 82. dakikalarda Leon Grgic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Nicolo Zaniolo'nun serçe parmağı çıktı

Sarı-kırmızılıların İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun ilk yarıda bir pozisyonda ikili mücadele sonrasında sol el serçe parmağı çıktı. Daha sonra Futbol Takım Doktoru Yener İnce'nin müdahalesiyle Zaniolo'nun çıkan parmağı yerine takıldı ve İtalyan futbolcu oyuna devam etti.

Galatasaray bu maçın ardından yurt dışı kamp çalışmalarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar bu akşam İstanbul'a dönecek. - GRAZ