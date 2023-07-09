Galatasaray Avusturya kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapmaya başladı. İlk antrenman basına açık tutuldu ve futbolcular kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı. Tedavi süreci devam eden Lucas Torreira antrenmana katılmazken, Mathias Ross ise ayrı koşu yaptı. Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı yarın Macaristan'ın Kisvarda ekibiyle oynanacak.