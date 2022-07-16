Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçından galip ayrıldı Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti. Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşmaya, Muslera, Elabdellaoui, Emin Bayram, Nelsson, Van Aanholt, Oliveira, Cicaldau, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis 11'i ile başladı. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında ise Kazımcan Karataş, Özgür Baran Aksaka, Berkan Kutlu, Ömer Bayram, Hamza Yiğit Akman, Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Mohamed oyuna dahil olan isimler oldu.İlk yarıda hücumda etkili olamayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 59'uncu dakikasında 1-0 öne geçti. Elabdellaoui'nin pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Yunus, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 66'ncı dakikada ise Yunus'un pasında Gomis'in penaltı noktası üzerinden şutuyla durumu 2-0'a getirdi. Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. - Avusturya Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Galatasaray Okan Buruk Avusturya Muslera Spor Haberler

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