Galatasaray, Avusturya'da Antrenmanlarını Sürdürüyor

Galatasaray, Avusturya'da Antrenmanlarını Sürdürüyor
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman gerçekleştiriyor. Antrenman dinamik ısınma ile başlayıp, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, bugün TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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