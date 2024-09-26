Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Avrupa Kupalarında 3 Maç Sonra Kazandı

Galatasaray, Avrupa Kupalarında 3 Maç Sonra Kazandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ederek Avrupa kupalarındaki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Galatasaray, PAOK maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 3 maç sonra kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Yunan takımı PAOK'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece Avrupa kupalarında 3 maç sonra galip ayrıldı. Aslan en son geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında İstanbul'da Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etmişti. Cimbom daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Young Boys'a 2, Sparta Prag'a da 1 kez kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Galatasaray istanbul Güncel Futbol Spor Paok

Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

 Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
Aslan gibi başlangıç! Galatasaray, PAOK'u eli boş gönderdi

Cimbom PAOK'u eli boş gönderdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Keçiören, Yenimahalle, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fenerbahçe Union SG 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, Galatasaray kaçıncı sırada 26 Eylül Perşembe? Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı? MasterChef aji de gallina tarifi! En güzel aji de gallina tarifi! Aji de gallina nasıl yapılır? Aji de gallina için gerekli malzemeler! MasterChef pollo alla diavola tarifi! En güzel pollo alla diavola tarifi! Pollo alla diavola nasıl yapılır? Pollo alla diavola için gerekli malzemeler
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });