Galatasaray, Avrupa Kupalarında 3 Maç Sonra Kazandı

Galatasaray, PAOK maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 3 maç sonra kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Yunan takımı PAOK'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece Avrupa kupalarında 3 maç sonra galip ayrıldı. Aslan en son geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında İstanbul'da Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etmişti. Cimbom daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Young Boys'a 2, Sparta Prag'a da 1 kez kaybetti. - İSTANBUL