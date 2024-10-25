Galatasaray, Avrupa'da zirveye oturdu

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, duran toptan bulduğu gollerle Avrupa'nın zirvesine oturdu.

BU SEZON 27 GOLÜN 9'U DURAN TOPTAN

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 27 gol attı. Sarı-kırmızılılar, bu gollerin 9'unu duran toptan buldu. Cimbom, duran toptan attığı 9 golü korner, serbest vuruş ve taçın devamından kaydetti.

HEM TÜRKİYE HEM DE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Geçen sezon da duran toptan 15 gol atan Galatasaray, geride kalan sezondan beri duran toptan toplamda 24 gol attı. Sarı kırmızılılar, bu rakamla Arsenal, Everton, Bayer Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih'i gibi takımları da geride bırakarak bu alanda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ilk sıraya yerleşti.

DİĞER GOLLERİN DAĞILIMI

Okan Buruk'un öğrencileri, geride kalan gollerin 13'ünü akan oyunda, 2'sini kontradan ve 1'ini penaltıdan attı. Rakipler ise 2 kez kendi kalesini buldu.