Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Avrupa'da zirveye oturdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray bu sezon duran top gollerinde Türkiye ve Avrupa'daki rakiplerini geride bıraktı. Sarı-kırmızılı takım, ligde attığı 27 golün 9'unu duran toptan buldu ve landa Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, duran toptan bulduğu gollerle Avrupa'nın zirvesine oturdu.

BU SEZON 27 GOLÜN 9'U DURAN TOPTAN

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 27 gol attı. Sarı-kırmızılılar, bu gollerin 9'unu duran toptan buldu. Cimbom, duran toptan attığı 9 golü korner, serbest vuruş ve taçın devamından kaydetti.

HEM TÜRKİYE HEM DE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Geçen sezon da duran toptan 15 gol atan Galatasaray, geride kalan sezondan beri duran toptan toplamda 24 gol attı. Sarı kırmızılılar, bu rakamla Arsenal, Everton, Bayer Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih'i gibi takımları da geride bırakarak bu alanda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ilk sıraya yerleşti.

DİĞER GOLLERİN DAĞILIMI

Okan Buruk'un öğrencileri, geride kalan gollerin 13'ünü akan oyunda, 2'sini kontradan ve 1'ini penaltıdan attı. Rakipler ise 2 kez kendi kalesini buldu.

Galatasaray, Avrupa'da zirveye oturdu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Manchester City FC Bayern Münih Galatasaray Leverkusen Arsenal FC Türkiye Futbol Spor Maç

Bakan Tekin bu akşam açıklanacağını duyurmuştu: Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

 İşte Özel Harekat Polislerinin TUSAŞ'a saldıran teröristler için düğmeye bastığı an

İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

 'Erkek arkadaşım beni istismar etti' cümlesini duyan baba baltayla dehşet saçtı

Kızının anlattıklarını duyan baba baltayla dehşet saçtı
Kadın öğretmen 17 bıçak darbesiyle katledildi, katilin kimliği bir kez daha dehşete düşürdü

Kadın öğretmen 17 bıçak darbesiyle katledildi
500

Yorumlar (2)

Melike Taştan:

Salıncakçı jk ye karşı umarım ciddiyeti korur GS. Çünkü ya ciddiyetsizlik ya da hakemin hileleri GS yi yikabilir. GS ciddi oynarsa yemin ediyorum ki salıncakçı jk nin hiçbir şansı olmaz. GERÇİ GALATASARAY O KADAR GÜÇLÜ OLMUŞ Kİ YAPİLAN HAKEM HİLELERİNİN BİLE GALATASARAY I DURDURABİLECEĞİNİ SANMIYORUM. GALATASARAY OLMUŞ "ARSENAL" BU SENE. :) ;)

7
6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 26 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 26 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Arılar, böcekler sınıfının hangi takımındandır? "Çılgın Bediş" adlı dizide bir lise öğrencisini canlandıran Yonca Evcimik dizinin ilk bölümü yayımlandığında kaç yaşındaydı? İbo Aslan kimdir? Dövüşçü İbo Aslan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.