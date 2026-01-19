Haberler

Galatasaray-Atletico Madrid maçını Istvan Kovacs yönetecek

Galatasaray-Atletico Madrid maçını Istvan Kovacs yönetecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Maç, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te İstanbul'da gerçekleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Galatasaray- Atletico Madrid karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak.

Maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da da Catalin Popa görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu